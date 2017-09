Britanska centralna banka preprečila nadaljevanje stavke zaposlenih

London, 5. septembra - Britanska centralna banka Bank of England je s sindikatom zaposlenih sklenila dogovor o dvigu plač in s tem ustavila stavkovne aktivnosti. Prejšnji mesec so namreč zaposleni v službah vzdrževanja in varovanja, ki so zahtevali višje plače, tri dni stavkali, kar je predstavljalo prvo stavko v centralni banki po več kot 50 letih.