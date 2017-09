Turški časnik Merklovo označil za "Hitlerjeve ostanke"

Istanbul, 5. septembra - Turški provladni časopis je danes na svoji naslovnici nemško kanclerko Angelo Merkel označil za "Hitlerjeve ostanke". Objavili so tudi njeno fotografijo z brčicami nekdanjega nacističnega voditelja, nad fotografijo pa je bila tudi svastika. V zadnjih dneh so se sicer že tako zaostreni odnosi med Ankaro in Berlinom še dodatno zaostrili.