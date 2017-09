Pet slovenskih podjetij na seznamu 1000 podjetij za inspiracijo v Evropi

Ljubljana/London, 10. septembra - Londonska borza je pripravila najnovejši seznam 1000 podjetij za inspiracijo v Evropi, na katerega je uvrstila tudi pet slovenskih podjetij, in sicer Interblock, Ledinek, Leone, Mass in MDM. Ta v povprečju letno ustvarijo okrog 39 milijonov evrov prihodkov na družbo in so v dveh letih v povprečju število zaposlenih povečala za 17 odstotkov.