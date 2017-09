Vilenica o medsebojnem vplivanju literature in sveta se začenja

Ljubljana, 5. septembra - Novinarska konferenca in predvečeri, ki sledijo po Sloveniji in v zamejstvu, so znak, da je čas za mednarodni literarni festival Vilenica. Jesenska počastitev literature, kot ga je označil predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina, bo gostila 26 avtorjev iz Srednje Evrope in drugod na temo medsebojnega vplivanja literature in sveta.