Na BSF pri reševanju problematike migrantov izpostavili enoten in celovit pristop

Bled, 5. septembra - Južno Sredozemlje se sooča s številnimi izzivi, ki jih zaznamujejo revščina, migracije in terorizem. Za njihovo rešitev so potrebni celovit pristop, dialog in sodelovanje med državami, vlaganja v prihodnost afriških držav ter enotna politika EU do migracij, so bili poudarki današnje razprave v okviru 12. Strateškega forumu Bled (BSF).