Delta Holding načrtuje nove projekte v Sloveniji

Beograd, 5. septembra - Delta Holding želi še naprej investirati v Sloveniji, predvsem na področju hotelirstva in gradnje stanovanj. Investiranje v trgovski del Stožic, za kar so se pred leti potegovali, pa jih trenutno ne zanima, je na novinarski konferenci v Beogradu povedala višja podpredsednica holdinga za strategijo in razvoj Marija Desivojević Cvetković.