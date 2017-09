Mariborski lutkarji sezono odpirajo s premiero dela Berte Bojetu

Maribor, 5. septembra - V Lutkovnem gledališču Maribor v četrtek zvečer pripravljajo prvo premiero sezone in edino letošnjo, ki je namenjena odraslim. Gre za delo Berte Bojetu z naslovom Besede iz hiše Karlstein. Za dramaturgijo je poskrbela Brina Klampfer, avtor likovne podobe in režiser pa je Silvan Omerzu. Na odru se bosta predstavila Barbara Jamšek in Vesna Vončina.