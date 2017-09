VLM Airlines še ne razkriva načrtov za zimsko sezono

Maribor, 5. septembra - Zelo kratka in pozno načrtovana vzpostavitev dveh "rednih" letalskih linij družbe VLM Airlines, ki sta Maribor avgusta povezali z dalmatinskima Splitom in Dubrovnikom, je prejšnji teden v skladu z napovedmi prenehala obratovati. Čeprav so v družbi takrat napovedali, da bo zimski urnik letenja znan že konec avgusta, za zdaj načrtov še niso razkrili.