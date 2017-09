Iz Vzhodnega Jeruzalema izraelske oblasti iz hiše izselile Palestince

Jeruzalem, 5. septembra - Izraelska policija je danes palestinsko družino izselila iz njenega doma v vzhodnem delu Jeruzalema, v katerem so živeli več kot 50 let. V hišo se je medtem že vselil mlad judovski moški. Evropska unija, Združeni narodi in več zahodnih držav je načrtom za izselitev nasprotovalo, medtem ko jim Washington ni.