Francoza Tsonga in Pouille v Davisovem pokalu proti Srbiji

Pariz, 5. septembra - Jo-Wilfried Tsonga in Lucas Pouille, 12. in 20. na svetovni lestvici ATP, bosta prvi imeni francoske teniške reprezentance v polfinalu Davisovega pokala proti Srbiji, ki bo med 15. in 17. septembrom v Lillu, je določil kapetan Yannick Noah. Drugi polfinalni par je Belgija - Avstralija.