Britanska policija aretirala štiri domnevne pripadnike skupine Narodna akcija

London, 5. septembra - Britanska policija je danes zaradi suma terorizma aretirala štiri domnevne pripadnike prepovedane neonacistične skupine Narodna akcija, stare med 22 in 32 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz britanskega obrambnega ministrstva so sporočili, da so nekateri izmed aretiranih vojaki.