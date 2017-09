Sirske vladne sile prekinile večletno obleganje Deir Ezorja s strani IS

Damask, 5. septembra - Sirske vladne sile so danes prekinile večletno obleganje severnega dela mesta Deir Ezor, ki velja za zadnje večje oporišče IS v Siriji. Južni del mesta, ki je bil ločen od severnega v ofenzivi IS na začetku leta, ostaja obkoljen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.