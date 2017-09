Premiere Gledališča Koper vpogled v razmišljanje zahodnih sosedov

Koper, 5. septembra - Tri od štirih premier Gledališča Koper v prihajajoči sezoni so nastale po italijanskih besedilih, s čimer so po besedah direktorice gledališča Katje Pegan želeli preveriti, kako slovenski sosedje razmišljajo o svetu. Prevajalci so poudarili predvsem aktualnost omenjenih tekstov.