Agim Ibraimi okrepil vrste Domžal

Domžale, 5. septembra - Nogometno moštvo iz Domžal se lahko po koncu prestopnega roka pohvali z okrepitvijo. Domžalčani so danes predstavili 29-letnega makedonskega reprezentanta albanskega rodu Agima Ibraimija, ki je uradno postal član Domžal. Ibraimi je podpisal pogodbo za leto in pol in se je zasedbi Simona Rožmana pridružil že na današnjem jutranjem treningu.