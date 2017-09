Kontrolorji zračnega prometa v enem dnevu spremljali rekordnih 1427 letal

Ljubljana, 5. septembra - Ugoden vpliv gospodarske rasti v Sloveniji se kaže tudi v povečanem zračnem prometu, saj so slovenski kontrolorji do konca avgusta zabeležili kar dobrih 12 odstotkov več letov, so sporočili iz Kontrole zračnega prometa Slovenije (KZPS). Kontrolorji so 29. julija na poti spremljali rekordnih 1427 letal, kar je 74 letal več od rekorda iz leta 2014.