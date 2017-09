Ministrstvo opozarja na neustrezno ureditev nastanitev oseb z duševno motnjo v varovane oddelke

Ljubljana, 5. septembra - Na ministrstvu, pristojnem za socialo, so glede poročila varuha o kršitvah pravic oseb z duševno motnjo v varovanih oddelkih odgovorili, da je problem nameščanja oseb v te oddelke medresorski in da rešitve iščejo. Delovna skupina je ugotovila, da je slovenska ureditev področja neustrezna in unikum v Evropi, zato jo je treba spremeniti, so navedli.