Večer skupina po lanski reorganizaciji leto zaključila uspešno

Maribor, 5. septembra - Družba Časnik Večer, na katero so lastniki mariborske medijske hiše lani prenesli del premoženja časopisno-založniške dejavnosti, je od aprila do konca leta 2016 ustvarila 8,7 milijona evrov prihodkov in leto sklenila s pozitivnim poslovnim rezultatom v višini 11.000 evrov. Večer skupina, nekdanji Dober Večer, je imel 345.000 evrov čistega dobička.