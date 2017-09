Prijava za štipendijo za deficitarne poklice do 20. septembra

Ljubljana, 5. septembra - Dijaki prvih letnikov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, lahko do 20. septembra oddajo vlogo za štipendijo za deficitarne poklice. Kot so sporočili iz javnega štipendijskega sklada, bodo podelili do tisoč štipendij v višini sto evrov mesečno za celotno obdobje izobraževanja.