Grimsova komisija bo ugotovitve o pranju denarja v NLB posredovala NPU in tožilstvu

Ljubljana, 5. septembra - Parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb je danes potrdila poročilo glede sumov pranja denarja v primeru Farrokh in NLB v letih 2008-2011. Poročilo in ugotovitve, ki po besedah predsednika komisije Branka Grimsa kažejo na zavlačevanje pristojnih služb, bodo poslali Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) in tožilstvu.