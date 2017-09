Industrijska podjetja lani prihodke od prodaje povečala za šest odstotkov

Ljubljana, 5. septembra - Industrijska podjetja v Sloveniji so v letu 2016 prodala za okoli 21,3 milijarde evrov proizvodov in storitev, kar je šest odstotkov več kot leto prej, so pokazali danes objavljeni končni podatki državnega statističnega urada. Več kot tri četrtine prihodkov so podjetja ustvarila s prodajo v tujini.