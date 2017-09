Uprava družbe Certa Holding naklonjena prevzemni ponudbi

Cerkno, 5. septembra - Uprava cerkljanske družbe Certa Holding na podlagi prejete prevzemne ponudbe, ki jo je 30. avgusta objavila družba Postojnska jama, in navedb prevzemnika ocenjuje, da predviden prevzem "predstavlja pomembno priložnost in izjemen potencial na področju nadaljnjega razvoja ciljne družbe in povezanih družb v skupini Certa".