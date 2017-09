V Goriških Brdih gostijo festival kreativne in improvizirane glasbe

Dobrovo, 14. septembra - V Šmartnem v Goriških Brdih bodo do sobote gostili Brda Contemporary Music Festival 2017, sedmi festival kreativne in improvizirane glasbe. Festival je zagotovo majhen po finančnih sredstvih, s katerimi razpolaga, a trmasto, briško vztraja, in letos ponuja tri velika imena svetovne impro jazz scene, je v vabilu zapisal soorganizator Borut Bašin.