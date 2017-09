V Ljubljani se bo začel drugi festival Indigo

Ljubljana, 6. septembra - V ljubljanski Indigo četrti okrog Gosposke in Križevniške ulice, od Trga francoske revolucije do Novega trga se danes začenja drugi festival sodobnih idej Indigo. Gostil bo domače in tuje umetnike ter teoretike, ki bodo skozi pogovore, predavanja, koncerte, razstave, predstave, performanse in delavnice tematizirali sintagmo resnica in laž.