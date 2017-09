Aktualni afriški prvaki Kamerunci brez SP

Yaounde, 5. septembra - Aktualni afriški prvaki Kamerunci so dokončno ostali brez nastopa na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Rusiji. Po remiju v domačem Yaoundeju z Nigerijo z 1:1 so sedaj Kamerunci šele tretji na lestvici skupine B afriških kvalifikacij, sedem točk za vodilno Nigerijo, ter prvič po letu 2006 in prvenstvu v Nemčiji ne bodo sodelovali na SP.