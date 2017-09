Tudi ob zastojih na avtocesti prepovedana vožnja po odstavnem pasu

Koper, 5. septembra - Ob velikih zastojih na avtocestnem odseku med Postojno in Vrhniko ob koncu tedna, ko je bila kolona vozil dolga tudi do 20 kilometrov, je bila na tem odseku policijska patrulja. Naloga policistov je bila predvsem preventivno delovanje in preprečevanje prehitevanja po desni in po odstavnem pasu, saj ugotavljajo, da se to ob zastojih pogosto dogaja.