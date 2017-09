Dnevnik: Konfesionalna dejavnost v javnih šolah: za državo važen škofovski "blagoslov" (5. 9.)

Ljubljana, 5. septembra - Ko so v petek na Polici pri Grosupljem odprli novo podružnično šolo, je bil to za kraj nedvomno velik dan. In potem sta na oder stopila še župnika, prebrala nekaj evangelijskih odlomkov, blagoslovila šolo in zbrane povabila še k skupni molitvi očenaša, v Dnevniku piše Ranka Ivelja.