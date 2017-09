Nadal in Federer v četrtfinalu, Svitolina izpadla in ne bo prva na lestvici WTA

New York, 5. septembra - Španec Rafael Nadal, prvi nosilec, in tretji nosilec Švicar Roger Federer sta se po treh nizih gladko uvrstila v četrtfinale odprtega teniškega prvenstva ZDA. To je uspelo tudi prvi postavljeni igralki ženskega turnirja Čehinji Karolini Pliškovi, ki je Rusinja Jelina Svitolina prihodnji teden ne more prehiteti na prvem mestu lestvice WTA.