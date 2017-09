Wlodarczykova in Fajdek najboljša v seštevku kladiva 2017

Monte Carlo, 5. septembra - Najboljši v atletski diamantni ligi v posameznih disciplinah so bili znani po finalnih tekmah sezone v 1. septembra v Bruslju in teden dni prej v Zürichu, v metu kladiva pa so izvedli posebno serijo tekmovanj izzivalcev, v kateri sta še četrtič v zgodovini slavila Poljaka Anita Wlodarczyk in Pawel Fajdek, je sporočila Mednarodna atletska zveza.