Ljubljana, 5. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Vič iz smeri razcepa Kozarje, na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljane ter na cestah Štore-Celje, Draženci-Ptuj, Medno-Ljubljana in Škofljica-Ljubljana.