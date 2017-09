Mladi slovenski nogometaši v Italiji prejeli štiri gole

Padova, 4. septembra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na prijateljskem gostovanju v Cittadelli zanesljivo izgubila proti Italiji. Izbrancem Primoža Glihe v prvem polčasu ni šlo po načrtih, zaostajali so z 0:3, nato je v 52. minuti Martin Kramarič zaostanek znižal, a Italijani so dosegli še en gol in zmagali s 4:1.