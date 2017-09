Nemci ponižali Norvežane, a še niso v Rusiji

Ljubljana, 4. septembra - Nogometaši Nemčije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo še naprej navdušujejo svoje navijače. V osmi tekmi skupine C so še osmič zmagali, tokrat so v Stuttgartu Norveško premagali s 6:0 (4:0), a kljub temu še niso v Rusiji. Presenetljivo dobro se namreč držijo tudi Severni Irci, ki so tokrat doma z 2:0 (2:0) ugnali Čehe.