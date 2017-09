Slovenci zlahka čez skromno Litvo

Ljubljana, 4. septembra - Slovenska nogometna reprezentanca je na osmi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 v Stožicah premagala Litvo s 4:0 (1:0). Za Slovenijo so zadeli Josip Iličić dvakrat, obakrat z bele točke, Benjamin Verbič in Valter Birsa. Naslednja, predzadnja tekma izbrance Srečka Katanca čaka 5. oktobra v Londonu proti Angliji.

* Stadion Stožice, gledalcev 6230, sodniki: Kovacs, Marinescu in Artene (vsi Romunija).

* Strelci: 1:0 Iličić (25./11m), 2:0 Iličić (61./11 m), 3:0 Verbič (82.), 4:0 Birsa (90.).

* Slovenija: Oblak, Viler, Cesar, Mevlja, Skubic, Rotman, Verbič, Kurtić, Repas (od 86. Vetrih), Iličić (od 85. Matavž), Šporar (od 63. Birsa).

* Litva: Šetkus, Borovskij, Kijanskas (od 79. Girdvainis), Klimavičius, Vaitkunas, Kuklys, Novikovas, Šernas (od 80. Verbickas), Slivka, Valskis (od 65. Spalvis), Černych.

* Rumeni kartoni: Cesar, Verbič; Klimavičius, Slivka, Šernas, Vaitkunas.

* Rdeči karton: /.

Slovenska vrsta se je po petkovem porazu na Slovaškem in slabi igri tokrat v Stožicah gledalcem oddolžila s (pričakovano) zmago proti roko na srce skromni Litvi. Junak tekme je bil Josip Iličić, ki je bil ob dveh zadetkih z bele točke tudi najnevarnejši nogometaš na tekmi.

Slovenija, ki je po šestih medsebojnih tekmah z Litvo poravnana (dve zmagi, dva poraza, dva neodločena izida), ima tako po osmih tekmah 14 točk, toliko kot Škotska. Točko več ima Slovaška, Anglija pa vodi z 20 točkami. Do konca kvalifikacij Slovence ob Angliji čaka še domača tekma s Škotsko.

Katanec je v začetni postavi znova poskrbel za nekaj sprememb. Med drugim je v zvezni vrsti namesto Valterja Birse priložnost dobil debitant Jan Repas, v napadu pa je namesto Tima Matavža zaigral Andraž Šporar. Namesto Reneja Krhina je na zadnjem veznem igral Rajko Rotman, na levem bočnem Mitja Viler, Benjamin Verbič pa se je vrnil na levo stran zvezne vrste.

Če je bilo na Slovaškem v prvem polčasu vse v znamenju Jana Oblaka, ki je ustavljal strele gostiteljev, je bilo tokrat povsem drugače. Skromni Litovci v tem delu igre niso bili dorasel tekmec Sloveniji, pri kateri je v priložnostih izstopal Josip Iličić.

Ta je v prvih 28 minutah sprožil pet strelov proti vratom, štirje so bili neuspešni oziroma jih je obranil Ernestas Šetkus, v 25. minuti pa je poskrbel za vodilni zadetek. Prav nad njim je Linas Klimavičius v kazenskem prostoru storil prekršek, nogometaš Atalante pa je sam uspešno izvedel najstrožjo kazen. V prvem polčasu velja omeniti še poskus Repasa v 34. minuti, ko je z 20 metrov meril previsoko.

Uvod drugega polčasa je minil v raztrgani igri, v 61. minuti pa so Slovenci podvojili prednost. Šetkus je storil prekršek nad Repasom v kazenskem prostoru, še drugo najstrožjo kazen pa je uspešno izvedel Iličić.

V 69. minuti so imeli prvo resnejšo priložnost tudi gosti, Fiodor Černych je streljal iz bližine, izkazal pa se je Oblak. Na drugi strani je v 71. minuti Repas znova žogo poslal čez gol, dve minuti pozneje je od daleč poskusil še Valter Birsa, dobro pa je posredoval Šetkus.

V 82. minuti je Slovenija potrdila zmago, potem ko je v kazenski prostor po dvojni podaji lepo vtekel Verbič in žogo spodkopal čez Šetkusa. Ob koncu so domači imeli še nekaj priložnosti, denimo strela Tima Matavža v 89. minuti, a je ostalo pri 3:0. Zato pa je v 90. minuti z roba kazenskega prostora zadel še Valter Birsa in tako postavil piko na i visoki zmagi.