Klepačeva in Martinezova čez prvi nosilki, na vrsti Čehinji

New York, 4. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač še naprej uspešno nastopa v konkurenci ženskih dvojic na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. V osmini finala turnirja z nagradnim skladom 50,4 milijona dolarjev sta Klepačeva in Španka Maria Jose Martinez Sanchez po uri in 20 minutah premagali Rusinji Jekaterino Makarovo in Jeleno Vesnino s 6:3 in 6:4.