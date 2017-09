Skupna izjava KZS in ZKL presenetila Združenje lige NKBM

Ljubljana, 4. septembra - Združenje košarkarske lige NKBM je presenečeno nad objavljeno skupno izjavo Košarkarske zveze Slovenije (KZS) in predstavnikov Združenj košarkarskih lig (ZKL) v zvezi s sporom z Društvom košarkarskih sodnikov Slovenije (DKS). Združenje lige NKBM meni, da je bila izjava pripravljena in objavljena brez vednosti in soglasja Združenja lige NKBM.