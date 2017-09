Rubljeva po zmagi nad Goffinom čaka Nadal

New York, 4. septembra - Rus Andrej Rubljev se je po zmagi nad devetopostavljenim Belgijcem Davidom Goffinom s 7:5, 7:6 (5) in 6:3 izboril četrtfinalni nastop na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Letošnjega zmagovalca teniškega turnirja v Umagu za preboj med osem čaka prvopostavljeni Španec Rafael Nadal, ki je ukanil Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova s 6:2, 6:4 in 6:1.