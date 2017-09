Nadal po jubilejni 50. zmagi v New Yorku napredoval v četrtfinale

New York, 4. septembra - Španec Rafael Nadal je na betonskih teniških igriščih v Flushing Meadowsu dosegel jubilejno 50. zmago in se prebil v četrtfinale. Prvi nosilec odprtega prvenstva ZDA z nagradnim skladom 50,4 milijona dolarjev je v osmini finala premagal Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova s 6:2, 6:4 in 6:1.