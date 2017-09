Poslanci večji del izredne seje namenili razpravi o drugem tiru

Ljubljana, 4. septembra - Poslanci so na izredni seji razpravljali o predlogu priporočil vladi glede vzpostavitve pogojev za zagotavljanje enakosti položaja v referendumski kampanji. Večji del seje so namenili razpravi o drugem tiru. Poslanci opozicije in koalicije so skoraj sedemurno razpravo izkoristili za ponovitev argumentov, zakaj je vladni projekt dober oz. slab.