Tudi današnji uvodni sestanek nakazuje zahtevno pogajalsko jesen

Ljubljana, 4. septembra - Pred vlado in sindikati javnega sektorja so naporna pogajanja, kar nakazuje tudi današnje uvodno srečanje. Odprtih vprašanj je kar nekaj. Vladna stran pa želi po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja ključne stvari dogovoriti že v septembru in do konca oktobra podpisati dogovore, da bi lahko zaključili s pripravo proračuna.