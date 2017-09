Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 9.)

Ljubljana, 4. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o 12. Strateškem forumu Bled. Slovenski visoki uradniki so po poročanju tujih tiskovnih agencij v pozdravu udeležencem Strateškega foruma Bled poudarili, da je priznanje arbitražne sodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško stvar vladavine prava.