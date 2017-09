Pliškova zanesljivo v četrtfinale v New Yorku

New York, 4. septembra - Češka teniška igralka Karolina Pliškova se je prebila v četrtfinale turnirja za grand slam v New Yorku. Prva nosilka turnirja z nagradnim skladom 50,4 milijona dolarjev je v osmini finala zanesljivo premagala Američanko Jennifer Brady s 6:1 in 6:0. V četrtfinalu jo čaka zmagovalka ameriško-češkega dvoboja Coco Vandewege-Lucie Šafarova.