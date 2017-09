Rusi na vrh, Slovenci pridobili mesto

Luxembourg, 4. septembra - Evropska odbojkarska zveza (Cev) je po evropskem prvenstvu na Poljskem objavila novo kakovostno lestvico moških reprezentanc. Evropski prvaki Rusi so z drugega napredovali na prvo mesto, ki pa si ga zdaj s Francozi delijo. Na tretjem mestu so ostali Srbi, četrti so Poljaki, peti Italijani, šesti Bolgari in sedmi Belgijci.