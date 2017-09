V mednarodni skupnosti različna stališča glede reševanja severnokorejske krize

pripravil Blaž Mohorčič

New York/Pjongjang/Seul/Peking, 4. septembra - Države so na današnjem izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov zavzela različna stališča glede rešitve krize na Korejskem polotoku. ZDA so se zavzele za "najostrejše možne sankcije", Kitajska in Rusija pa sta pozvali k dialogu. Iz sveta so se sicer nadaljevale obsodbe poskusa in pozivi k sankcijam.