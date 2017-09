Žičnice na Kopah v nov najem, nato v prodajo

Slovenj Gradec, 5. septembra - Stečajna upraviteljica družbe Gorsko turistični center (GTC) Kope Simona Goriup bo glede na skorajšnji iztek enoletnega najema žičnic na Kopah z najemnikom, to je družbo Robeta, sklenila novo najemno pogodbo, in sicer za čas do prodaje žičnic. Goriupova računa, da bo predlog za prodajo žičnic sodišču podala še letos.