Ljubljana, 4. septembra - Ponoči in zjutraj bo precej jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Le v bližini morja bodo proti jutru možne posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 15 stopinj, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.