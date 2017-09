Arriva Slovenija kljub stavki izvedla večino linij, škodo še ocenjujejo

Ljubljana, 4. septembra - Po ocenah vodstva Arrive Slovenija je prvi dan od 970 zaposlenih dopoldne stavkalo 66 voznikov. Skupina Arriva Slovenija je kljub temu uspela izvesti večino linij, škodo pa še ocenjujejo. Vodstvo je sicer stavkovnemu odboru ponudilo možnost mediacije, ki so jo zavrnili. Udeležence stavke so obvestili, da ne bodo imeli pravice do nadomestila plače.