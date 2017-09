Delničarji Košakov zavrnili dokapitalizacijo s pretvorbo terjatev

Maribor, 4. septembra - Delničarji Tovarne mesnih izdelkov Košaki so na izredni skupščini zavrnili predlog uprave za zmanjšanje osnovnega kapitala za skoraj dva milijona evrov, ki bi jih namenili za pokrivanje minulih izgub. Zavrnili so tudi hkratno povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki v obliki terjatev vseh navadnih in ločitvenih upnikov iz prisilne poravnave.