Gorski reševalci: Mobilni telefon s prazno baterijo je neuporaben

Kamnik, 4. septembra - Gorski reševalci in policisti so v deževni noči na območju Velike planine iskali izgubljenega kolesarja. Našli so ga nepoškodovanega, ob tem pa opozarjajo, da je mobilni telefon s prazno baterijo neuporaben. "Poskrbite, da bo baterija polna, s sabo imejte prenosno baterijo. Naučite se tudi poslati svojo lokacijo," svetujejo obiskovalcem gora.