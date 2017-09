Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP navzgor

Ljubljana, 4. septembra - Na Ljubljanski borzi je indeks blue chipov SBI TOP današnje trgovanje končal pri vrednosti 818,69 točke, kar je 4,18 točke oz. 0,51 odstotka več kot v petek. Indeks so nad gladino potegnile predvsem delnice Intereurope in Petrola, ki so se najbolj podražile, delnice Luke Koper pa so največ izgubile.