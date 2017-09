Sorodniki žrtev strmoglavljenja letala Germanwingsa s peticijo za nadaljnje preiskave

Halle, 4. septembra - Sorodniki žrtev strmoglavljenja letala nemške letalske družbe Germanwings v francoskih Alpah marca 2015 so zbrali okoli 20.000 podpisov pod peticijo za nadaljnje preiskave strmoglavljenja. Preiskavo, v kateri so ugotovili, da kopilot Andreas Lubitz edini nosi odgovornost za strmoglavljenje, so sicer končali januarja.