Mineva dvajset let od smrti matere Tereze

Kalkuta, 5. septembra - Danes mineva 20 let od smrti matere Tereze, ki je svoje življenje posvetila najrevnejšim prebivalcem indijskega mesta Kalkuta. Lani septembra, dan pred 19. obletnico njene smrti, jo je papež Frančišek razglasil za svetnico. Za svoje delo je mater Tereza, do dela katere so mnogi tudi kritični, prejela Nobelovo nagrado za mir.